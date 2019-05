15.05.2019

Außenspiegel fliegt auf ein Auto

Ein Lastwagen streift bei Peterswörth einen anderen. Dadurch wird der Außenspiegel abgerissen - und beschädigt ein weiteres Auto.

Einen Schaden in Höhe von rund 4300 Euro verursachte der 20-jährige Fahrer eines roten Scania-Lastkraftwagens bei einem Verkehrsunfall. Am Dienstag um 8.25 Uhr war der 20-Jährige auf der Kreisstraße DLG 17 in Richtung Offingen gefahren. Weil er zu weit nach links abgekommen war, stieß er vor Peterswörth mit dem linken Außenspiegel seines Lastwagens gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lasters zusammen. An dessen Steuer saß ein 43-Jähriger.

Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter

Der Außenspiegel vom Lastkraftwagen des 20-Jährigen wurde bei der Kollision abgerissen und auf den Mercedes eines entgegenkommenden 56-Jährigen geschleudert. Der 20-jährige fuhr im Anschluss ohne anzuhalten weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei ermittelte seine Identität und brachte den Vorfall wegen Fahrerflucht zur Anzeige. (pol)

