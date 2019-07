00:32 Uhr

Auszeichnung für GTG Gummitechnik

Gundelfinger Unternehmen erhält erneut die Auszeichnung „Bayerns Best 50“

Die Firma GTG Gummitechnik aus Gundelfingen hat zum insgesamt dritten Mal nach 2005 und 2014 die Auszeichnung „Bayerns Best 50“, eine Ehrung für mittelständische Unternehmen, erhalten. Die Kriterien, die nach Vorgabe des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft zu erfüllen waren, sind, dass das Unternehmen inhabergeführt ist und seinen Sitz in Bayern hat, das Unternehmen in den letzten fünf Jahren seinen Umsatz und die Zahl der Mitarbeiter überdurchschnittlich gesteigert hat, das Wachstum organisch war, über eine angemessene Eigenkapitalquote verfügt und aktuell profitabel ist. GTG hat laut Pressemitteilung diese Kriterien erfüllt und sehe auch für 2019 einen positiven Geschäftsverlauf. Derzeit beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben 510 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2018 einen Jahresumsatz von 78 Millionen Euro. Das inhabergeführte Familienunternehmen entwickelt und liefert seit 39 Jahren Gummidichtungen für die Bereiche Bau (Fenster- und Fassaden, Türen und Tore), Automotive (Fenster, Türen und Klappendichtungen) sowie Elektro (Dichtungen aus Spezial-Elastomerewerkstoffen für Geschirrspüler). (pm, ands)

