24.10.2020

Auto streift Radlerin

Frau erleidet Verletzungen

Ein 25-jähriger Autofahrer wollte am vergangenen Mittwoch um 8 Uhr in Dillingen vom Mittelfeld in die Altheimer Straße abbiegen. Das Gleiche hatte eine rechts neben ihm stehende 21- jährigen Fahrradfahrerin vor.

Beim Abbiegen streifte der Wagen nach Angaben der Polizei beim Anfahren die Radlerin, die daraufhin zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Die Frau begab sich nach Angaben der Polizei danach selbstständig in ärztliche Behandlung. (pol)

