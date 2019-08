vor 21 Min.

Auto von Parkplatz geklaut: Wer hat etwas gesehen?

In Dillingen ist ein Auto geklaut worden.

Auf einem Parkplatz in der Donauwörther Straße in Dillingen verschwindet ein Auto. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Von einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße in Dillingen, auf Höhe der 40er-Hausnummern, ist zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 11 Uhr, ein Mercedes A140 in grau mit dem amtlichen Kennzeichen DLG-XD807 entwendet worden. Der Wert des Autos wird mit etwa 3000 Euro angegeben. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

