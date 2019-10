vor 24 Min.

Autofahrer bremst Schulbus aus - Schülerin wird verletzt

Um einen Unfall zu verhindern, bremst der Busfahrer scharf ab. Da stürzt eine Schülerin. Und der Autofahrer verschwindet. Vorerst.

Ein Überholmanöver kommt einen 18-jährigen Autofahrer jetzt teuer zu stehen. Nach Angaben der Polizei hatte der junge Mann mit seinem Wagen einen Linienbus gestreift, als dieser gerade am Dienstagmorgen um 6.45 Uhr aus der Bushaltestelle an der Wertinger Straße in Buttenwiesen herausfahren wollte. Der Autofahrer schnitt den Bus. Obwohl der Busfahrer stark bremste, berührten sich die Fahrzeuge.

Der Busfahrer verständigt die Wertinger Polizei

Während der Busfahrer den Unfall sofort der Wertinger Polizei mitteilte, verschwand der Autofahrer. Kurz darauf wurde bekannt, dass sich eine elf-jährige Schülerin durch das abrupte Abbremsmanöver leicht am Knie verletzt hatte und gegen die Trennscheibe gefallen war.

Am Abend meldet sich der Autofahrer bei der Polizei

Gegen 17 Uhr meldete sich schließlich der 18-jährige Autofahrer des Autos und erklärte, am Unfall beteiligt gewesen zu sein. An seinem Fahrzeug konnten die Beamten einen Sachschaden von etwa 2000 Euro an der hinteren rechten Stoßstange feststellen, die zu dem Schaden am Linienbus passte. Dort war ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstanden. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort, sowie Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (pol)

