Autofahrer verletzt Elfjährige, hilft ihr aber nicht

In einer Unterkunft in Greifenberg hat ein Asylbewerber einen Betreuer und ein anderer Asylbewerber einen Polizisten angegriffen.

Autofahrer rollt mit seinem Anhänger über Fuß der Schülerin und geht danach wortlos weiter. Hat jemand etwas beobachtet?

Eine elfjährige Schülerin ist bereits am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr verletzt worden. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer ist ihr mit seinem Anhänger in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen über den Fuß gefahren. Die Elfjährige stand nach Schulende an der Bushaltestelle gegenüber der Schwanenstraße.

Er ging einfach an dem Mädchen vorbei

Der unbekannte Führer des Anhängergespanns parkte mit den rechten Reifen auf dem Gehweg, fuhr dann los und überrollte mit dem rechten Reifen des Anhängers den Fuß des Mädchens, so schildert es die Polizei in ihrem Bericht vom Wochenende. Der Mann parkte mit seinem Gespann nach dem Einmündungsbereich zur Kastenstraße in einer freien Parklücke ein, stieg aus und ging wortlos an der verletzten Elfjährigen vorbei.

So beschreibt die Schülerin den Mann

Er wurde von dem Mädchen als etwa 175 Zentimeter großer Mann beschrieben. Bei dem Zugfahrzeug handelt es sich vermutlich um ein Auto der Marke BMW 3er. (pol)

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

