Autofahrer wegen Umleitung auf Abwegen

Plus Die Vollsperrung der alten B 16 in Dillingen sorgt für Ärger. In der Region gibt es derzeit zahlreiche Baustellen.

Die Qualität der Fahrbahn war wohl nicht mehr die Beste: Die Deckschicht auf der Kreisstraße DLG42, der alten B16, wird seit Dienstag in Dillingen erneuert. Die Sperrung beginnt an der Hausener Kreuzung und zieht sich bis zur Einmündung der Johannes-Scheiffele-Straße beim Kaufland. Seitdem schlängelt sich der Verkehr durch die parallel verlaufende Ziegelstraße und Schillstraße, an Schulen und dem Krankenhaus vorbei. Der großräumige Verkehr wird über die Ortsumfahrung Dillingen sowie den Hogenring umgeleitet und ist mit Verkehrsschildern kenntlich gemacht.

Trotzdem sei die Verkehrssituation in der Ziegelstraße unzumutbar, heißt es von einem Anwohner. Durch den schlecht fließenden Verkehr und das hohe Verkehrsaufkommen käme es „zu einer starken, sich kaum abziehenden Abgasbelastung“, so der Mann, der sich fragt, warum die Fahrbahn nicht in zwei Abschnitten saniert wird. Für die Anlieger sei es völlig unverständlich, warum der Verkehr durch ein „dafür ungeeignetes Wohngebiet“ geleitet wird.

Vollsperrung: Ziegelstraße wird als Umleitung der alten B 16 befahren

„Seitens des Landkreises erfolgte keine Umleitung über die Ziegelstraße“, heißt es aus dem Landratsamt Dillingen, wo man betont, dass die eigentliche Umleitung ausgeschildert sei. Die Vollsperrung der alten B16 habe fachliche Gründe, sagt Peter Hurler, Pressesprecher des Landratsamt Dillingen. Beim Einbau der Deckschicht in einer Breite gebe es keine Fugen und Nähte. Diese seien anfällig für künftige Rissbildungen und Schäden der Fahrbahn. Außerdem sei der Einbau der Deckschicht in einer Breite kostengünstiger. Eine aufwendige Verkehrssicherung entfiele und der Einbau könne an einem Tag erfolgen. Die Deckensanierung geschieht auf einer Länge von 770 Metern und kostet rund 115000 Euro. Für eine halbseitige Straßensanierung, wie die Anwohner der Ziegelstraße sie gerne hätten, bräuchte es eine Ampelanlage. Laut Peter Hurler könnte eine Ampel bei dem Verkehrsaufkommen der Straße – trotz Ferienzeit – längere Rückstauungen verursachen. Das Fazit des zuständigen Landratsamts Dillingen: Der Einbau ohne Verkehr ist die sicherere Variante, sowohl für Verkehrsteilnehmer als auch für die Mitarbeiter der ausführenden Firma.

Die Klagen der Anwohner lassen die Stadtverwaltung jedoch nicht kalt. Am Mittwochmorgen wird die Dillinger Straßenverkehrsbehörde für die Zeit der Baumaßnahme an der Zufahrt zur Ziegelstraße im Bereich Hausener Kreuzung, Bischof-von-Lingg-Straße und Prälat-Hummel-Straße (Taxispark) die Hinweisschilder „Anlieger frei!“ anbringen. Ziel sei es, die Ziegelstraße vom Durchgangsverkehr aufgrund der Umleitung zu entlasten, sagt Hurler.

Die Baustelle bleibt voraussichtlich bis zum 10. Juni bestehen. Die DLG42 wird nach der Fertigstellung wieder für den Verkehr frei gegeben. Da Verzögerungen durch das Wetter möglich sind, wurde die Sperrung vorsorglich bis zum Freitag, 12. Juni, angeordnet. Die Hausener Kreuzung selbst ist von der Baumaßnahme nicht betroffen. Von Dillingen her kann das Gewerbegebiet West über die Ortsumfahrung Dillingen erreicht werden.

Baustellen in den Pfingstferien: Viele Straßen sind gesperrt

Auch diesen Sommer häufen sich die Baustellen in der Region. Nur einige Meter entfernt von der Vollsperrung der alten B16 in Dillingen hat der Ausbau der Gabelsbergerstraße begonnen. Die Straße ist deswegen ebenso seit Dienstag gesperrt.

Vor der Fertigstellung steht der Ausbau der Georg-Graf-Straße (Kreisstraße DLG 22) in Donaualtheim. Dabei wurden auch neue Geh- und Radwege geschaffen. Weil Autofahrer nun von der Neresheimer Straße und der Hackenbergstraße in die Kreisstraße DLG22 einbiegen, soll die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in Donaualtheim langsamer werden. Die Kosten von rund einer Million Euro teilen sich der Landkreis als Bauherr und die Stadt Dillingen.

In der vergangenen Woche sorgte die Umleitung der Römerstraße in der Ortsdurchfahrt zwischen Holzheim und Weisingen für Verwirrung. Trotz der Vollsperrung in der Aschberggegend sind laut Augenzeugen viele Autos bis zur Baustelle herangefahren und hätten sich daraufhin ihre Wege durch die Ortsstraßen der Gemeinde gebahnt. Den Start des nächsten Bauabschnitts hätten die Umkehrversuche der Autofahrer jedoch nicht beeinträchtigt, weiß Andreas Reißer vom Staatlichen Bauamt Krumbach, das die Maßnahmen an der Römerstraße durchführt. Die Umleitung beginnt, von Wertingen kommend, ab Binswangen über Kicklingen, Fristingen, Dillingen, über die „Mausfalle“ in Lauingen bis zum Kreisverkehr in Gundremmingen. Der Verkehr in Gegenrichtung wird ebenso geführt. Laut Reißer werden die Umleitungsschilder in der Regel vor der Vollsperrung einer Straße angebracht. So sei es auch bei der Baustelle in Holzheim gewesen. Beim Bauamt wisse man aber aus Erfahrung, dass Umleitungen an den ersten Tagen teilweise übersehen würden und für Verwirrung sorgen könnten. „Das Verkehrschaos, trotz ausgeschilderter Umleitung, ist ein regelmäßig zu beobachtendes Phänomen“, sagt Reißer. Die Macht der Gewohnheit einer täglich zurückgelegten Fahrstrecke lasse viele Autofahrer teilweise bis zur Baustelle fahren – trotz Absperrband und Sperrböcken. „Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier“, so sieht es der Bereichsleiter für Straßenbau im Landkreis Dillingen.

Baustelle: Die B 2 bei Meitingen wird leiser

Eine weitere Baustelle befindet sich auf der B 2 bei Meitingen. Die Fahrbahn soll leiser werden. Daher werden in den nächsten Wochen zwischen den Anschlussstellen Biberbach und Meitingen Nord auf einer Länge von rund sechs Kilometern Schäden entfernt und gleichzeitig ein lärmmindernder Dünnschichtbelag aufgebracht. Während der gesamten Bauzeit, die Mitte Juni in Fahrtrichtung Donauwörth beginnt, steht dem Verkehr je Fahrtrichtung nur ein Streifen zur Verfügung. Der Verkehr wird auf die jeweilige Gegenfahrbahn umgeleitet. Die B 2 bei Meitingen soll außerdem verkehrssicherer werden: Bestehende Nothaltebuchten werden saniert und zusätzliche Nothaltebuchten gebaut.

Lang ersehnt ist die Sanierung des B492-Teilstücks zwischen Hermaringen und Brenz. Die damit einhergehende Vollsperrung der Bundesstraße ist in Medlingen deutlich zu spüren. Zwar führt die offizielle Umleitung gar nicht durch die Gemeinde. Dennoch hat der Verkehr dort seit Anfang Mai deutlich zugenommen. Es sind wohl vor allem Ortskundige, die den Weg durch Obermedlingen nehmen, um sich die offizielle Umleitung über Lauingen, Oberbechingen und Syrgenstein – die sogenannte „Bachtal-Autobahn“ – zu sparen. Um Bürgern lange Umwege zu ersparen, wurde eine zusätzliche örtliche Verkehrsführung von Sontheim kommend über den Sachsenhauser Weg und der Kreisstraße 29 im Landkreis Dillingen nach Sachsenhausen, weiter zur B492 über die Kreisstraßen nach Hermaringen erarbeitet. Die Bauarbeiten dauern planmäßig bis Ende 2021.

Vollsperrung der Dorfstraße in Schwenningen wurde verlängert

Und in Schwenningen wird die derzeitige Vollsperrung der Dorfstraße (DLG40) aufgrund einer Verzögerung im Bauablauf bis voraussichtlich Freitag, 26. Juni, verlängert. Die Umleitung erfolgt weiterhin über die Bundesstraße 16, über die Schulstraße und Dorfstraße und ist ausgeschildert. (mit pm)

Lesen Sie außerdem: