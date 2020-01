09:19 Uhr

Autos zerkratzt und mit Farbe besprüht

In Lauingen und Wertingen haben Unbekannte mehrere Autos beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein weißer Chevrolet ist an beiden Fahrzeugseiten verkratzt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag zwischen 21 und 21.45 Uhr, währen der Wagen gegenüber einer Gaststätte am Lauinger Oberanger stand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

Bereits zwischen Freitag und Sonntag war ein schwarzer VW Golf, der in der Böhmerwaldstraße geparkt war, ebenfalls auf der Fahrer- und Beifahrerseite erheblich beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. In beiden Fällen bittet die PI Dillingen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise.

Grauer Wagen wird mit schwarzer Farbe besprüht

Im Wertinger Ortsteil Gottmannshofen kam es in der Straße Am Bach ebenfalls zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Daimler Chrysler. Dieser wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 18.30 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr, mit schwarzer Farbe besprüht. Die Wertinger Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1500 Euro und bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen