21.06.2020

B16 gesperrt: Mann ohne Führerschein baut Unfall bei Lauingen

Ein Mann ohne Führerschein verursacht einen Unfall bei Lauingen. Auch der Fahrzeughalterin droht jetzt Ärger. Die B16 musste gesperrt werden.

Am Samstag gegen 12:30 befuhr ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Unterallgäu die B16 in Fahrtrichtung Dillingen. Auf Höhe der Abfahrt in Richtung „BayWa“ übersah er, dass ein vor ihm fahrender PKW stark abbremste. Es kam zum Auffahrunfall. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme, für die die B16 kurzzeitig teilweise gesperrt werden musste, stellt sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wird gegen die Halterin des Fahrzeugs aufgrund des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

