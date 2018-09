vor 52 Min.

BSH: Wie die neue Halle den Standort sichern soll

Das neue Logistikgebäude der BSH Hausgeräte ist knapp 170 Meter lang und 60 Meter breit. Es bietet Platz für bis zu 40000 Geschirrspüler. Das Unternehmen spart sich dadurch Tausende Lkw-Fahrten nach Giengen. Die Investitionskosten sollen sich so in weniger als fünf Jahren zurückzahlen.

BSH eröffnet ein neues Logistikgebäude. Das Unternehmen spart sich dadurch Tausende Lkw-Fahrten. Beteiligte werten die Halle als Sicherung des Standortes.

Von Andreas Schopf

Innen türmen sich die Geschirrspüler. 16000 Maschinen sind zum Teil meterhoch übereinander gestapelt, zwischen den Reihen kurven Gabelstapler. Draußen steht ein Lastwagen mit rotem „BSH“–Container an einem Verladetor. Das neue Logistikgebäude ist bereits voll in Betrieb. So können sich die Gäste, die am Mittwochnachmittag zur Eröffnungsfeier der BSH Hausgeräte gekommen waren, ein Bild davon machen, wie die neue Halle künftig genutzt wird.

Für den BSH-Standort in Dillingen ist der Neubau ein großer Schritt. Die Halle bietet zusätzliche Lagerfläche für bis zu 40000 Geschirrspüler auf einer Fläche von 10000 Quadratmetern. Dazu kommt ein Mezzanin – ein Zwischengeschoss –, das 700 Quadratmeter bietet. Zum Verladen stehen insgesamt zehn Tore bereit, zwei davon mit einem automatischen Be- und Entladesystem, das die Waren zehnmal schneller verladen soll als auf herkömmlichen Weg. 16 Mitarbeiter werden in der Halle im Zweischichtbetrieb arbeiten. Der Hausgerätehersteller hat für das Logistikgebäude nach eigenen Angaben einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag investiert.

BSH in Dillingen: Investition in Lagerhalle soll sich zurückzahlen

„Diese Investition wird sich in deutlich weniger als fünf Jahren zurückzahlen“, sagt Gerd Ocker, Logistikleiter für den Verbund Giengen/Dillingen. Denn die neuen Lagerflächen bedeuten für den größten Arbeitgeber des Landkreises eine Kostenersparnis. Künftig müssen die Spüler nicht mehr ins Nachbarwerk nach Giengen transportiert werden. Stattdessen sollen täglich bis zu 4000 Maschinen aus der Produktion in Dillingen direkt vor Ort gelagert werden. Jährlich erübrigt dies nach Unternehmensangaben mehr als 2500 Lkw-Transporte nach Giengen. Ein Gewinn für das Unternehmen, aber auch für die Umwelt, wie Marcus Kindl, Leiter Fertigwarenlogistik in Dillingen, betont. „Wir sparen jährlich knapp 200000 Lkw-Kilometer, 45000 Liter Diesel und 148 Tonnen CO2.“ Dazu kommen weitere Faktoren bei der Halle selbst. Für die Beleuchtung sind ausschließlich LEDs vorhanden. Flächen im Dach, die Tageslicht hereinlassen, sollen deren Einsatz minimieren. Das Dach ist so konzipiert, dass man nachträglich eine Fotovoltaik-Anlage installieren kann. Laut Unternehmen gibt es entsprechende Planungen bereits für das Jahr 2019.

Für Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz ist das neue BSH-Logistikgebäude „ein klares Bekenntnis zum Standort Dillingen“. „Wer baut, der bleibt“, sagt das Stadtoberhaupt. Die zusätzlichen Arbeitsplätze täten der Region ebenfalls gut. Auch Gerd Ocker betont: „Die neue Halle trägt ihren Teil zur Standortsicherung bei.“

In den vergangenen Jahren verzeichnete BSH ein Wachstum bei Produktion und Absatz. In der Folge benötigte das Unternehmen auch mehr Lagerfläche. „Es war zwingend notwendig, am Standort zu investieren, um die Produktion in Dillingen zu lassen“, sagt Ocker.

BSH plant in Dillingen bereits einen weiteren Anbau

Auch wenn die Jahre der Rekorde vorerst offenbar vorbei sind. Derzeit stagniere der Absatz oder sei sogar leicht rückläufig, Ocker spricht von einer „Eintrübung“ in der Bilanz. Zuletzt wurden deshalb weniger Geräte in Dillingen produziert, was das Personal zu spüren bekam. Befristete Verträge wurden nicht verlängert oder gekündigt. Davon betroffen sind bis jetzt 85 Mitarbeiter (wir berichteten).

Mit den neuen Möglichkeiten des Logistikzentrums soll es nun wieder bergauf gehen. Zumal neben diesem noch ein weiteres Gebäude angedacht ist. Oberbürgermeister Kunz spricht von einer kleinen Halle mit 2000 Quadratmetern, für die die Pläne derzeit auf dem Tisch liegen. „Wir sind offen für weitere Baumaßnahmen“, sagt Kunz. „Dillingen ist stolz, ein Standort von BSH zu sein.“

Einen Kommentar zu den Kündigungen bei BSH finden Sie hier.

Themen Folgen