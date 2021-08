Wer hat erst einen Kleintransporter und dann eine Hecke beschädigt?

Der oder die Unbekannte hat dann in Bachhagel Unfallflucht begangen. Die Polizei Dillingen hat bereits eine Spur.

In der Erlenstraße in Bachhagel ist am Montag zwischen 7 und 8 Uhr ein weißer Kleintransporter der Marke Daimler Benz angefahren worden. Außerdem entstand an einer Thuyahecke ein Schaden an zwei Pflanzen.

Eine Firma konnte von der Polizei Dillingen ermittelt werden

Vermutlich wurde der Schaden durch ein Baustellenfahrzeug verursacht, der zuvor an einer gegenüberliegenden Baustelle Baumaterial abgeladen hatte. Eine entsprechende Firma konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, so die Polizei in Dillingen. Der Sachschaden wird mit circa 1600 Euro beziffert. (pol)