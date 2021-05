Plötzlich abgebogen: Überholmanöver bei Bachhagel scheitert

Als ein 35-Jähriger zwischen Bachhagel und Wittislingen zwei Lastwagen überholen will, biegt einer der Lkw plötzlich ab.

Ein 35-Jähriger wollte am Freitag gegen 14.15 Uhr mit seinem Auto zwei vor ihm fahrende Lastwagen auf der Kreisstraße von Bachhagel in Richtung Wittislingen überholen. Nachdem er am ersten Lkw bereits vorbei war und sich auf Höhe des zweiten befand, bog der 57-jährige Lkw-Fahrer nach links ab.

4000 Euro Sachschaden bei Unfall zwischen Bachhagel und Wittislingen

Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt 4000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Die Kreisstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Abschleppung des Pkws nur einspurig befahrbar.

