Bächingen

vor 2 Min.

Das ist die neue Pfarrerin in Bächingen

Plus Am vergangenen Sonntag ist die neue Pfarrerin Jutta Krimm feierlich eingeführt worden. Damit sind alle Pfarrstellen in der Region besetzt.

Von Johanna Hofmann

Mit der Amtseinführung der neuen evangelischen Pfarrerin Jutta Krimm für die Kirchengemeinden Bächingen und Gundelfingen sind alle Pfarrstellen in der Region besetzt. Ein Zustand, den Dekan Jürgen Pommer seit seinem Amtsantritt zum ersten Mal erlebt. „Deshalb ist heute ein Tag der Freude, für Sie, liebe Frau Krimm, für unser Dekanat, für unsere Ostregion“, sagt Dekan Pommer bei seiner Ansprache zum feierlichen Einführungsgottesdienst in der Gemeindehalle Bächingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

