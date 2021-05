Bächingen

30.05.2021

Freiherr Süßkind: Seit 200 Jahren adlig und im Kreis Dillingen fest verwurzelt

Plus Der einst reichste Mann Schwabens hat vor rund zwei Jahrhunderten auch den Landkreis Dillingen geprägt. Welche Bedeutung Freiherr Johann Gottlieb von Süßkind heute noch hat und wo seine Spuren zu finden sind.

Von Tanja Ferrari

200 Jahre ist es inzwischen her, dass König Maximilian I. Joseph von Bayern den Augsburger Bankier Johann Gottlieb Süßkind in den Freiherrenstand erhoben hat. Auch den Landkreis Dillingen hat der einst reichste Mann Schwabens geprägt. Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler ist Archivrat am Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München und ist in Bächingen aufgewachsen. Warum sollten wir an ihn erinnern?

