Bächingen

27.05.2021

Von Bächingen aus die Umwelt kennenlernen und retten

Plus Was Kinder im Mooseum in Bächingen erforschen, bringen sie mit in ihre Familien. Können wir das Bewusstsein für den Umgang mit Umwelt und Ressourcen von ihnen lernen?

Von Tanja Ferrari

Sie stechen feine rote Pinnadeln in die Landkarte, die vor ihnen auf dem Boden liegt. Die Kinder, die an der diesjährigen Osterferienzeit des Mooseum in Bächingen teilgenommen haben, versuchen den Produktionsweg einer Jeans abzubilden. Die Reise ist lang. Alleine die ersten Stopps liegen tausende Kilometer auseinander. Los geht es auf der Baumwollplantage in Kasachstan, wo der Rohstoff geerntet wird. Weiter zur Verarbeitung des Garns in die Türkei, dem Weben in Taiwan und dem Einfärben der Stoffbahnen in Polen. Bis das Kleidungsstück fertig ist, durchläuft es Stationen auf der ganzen Welt.

