Band Jamberry holt sich dreimal den zweiten Platz

Die Band aus dem Landkreis Dillingen sahnt beim deutschen Rock- und Pop-Preis richtig ab. Für was sie ausgezeichnet wurden und wovon sie träumen?

Von Simone Bronnhuber

Die Ausbeute kann sich sehen oder besser gesagt hören lassen: Gleich mit drei zweiten Plätzen kommt die Band Jamberry am Wochenende von Nordrhein-Westfalen nach Hause. Dort fand in Siegen die Verleihung des 37. Deutschen Rock & Pop Preises 2019 statt. Und die sechs Musiker aus dem Landkreis Dillingen waren in folgenden Kategorien nominiert: bester Schlager-Song (Song: „Liebesgrüße aus den Lederhosen“), bester Song des Jahres (deutschsprachiger Song: „Tag am See“) und bester deutscher Text (Song: „Alkohol“). Gitarrist Jan Waschke erzählt: „Es war ein schönes Wochenende und wir sind überglücklich über die drei Auszeichnungen.“ Insgesamt 3600 Bands aus ganz Deutschland haben sich heuer im Vorfeld der Verleihung beworben, Jamberry schaffte es bis ins Finale. Begleitet wurde die Band mit mehr als einem Dutzend Fans.

Ein Höhepunkt war der Auftritt auf der großen Bühne

Ein Höhepunkt am Wochenende, so schildert es Waschke, war zudem der Auftritt auf der großen Bühne in Siegen. „Das war ein tolles Gefühl“, sagt er danach.

Jamberry steht für sarkastischen, deutschsprachigen Rock. Beißender schwarzer Humor, der sich anfühlt wie eine ehrliche Watschen – so beschreibt sich die Band selbst. Ihre Debüt-CD heißt „Schicksal“ und ist auf allen gängigen Internet-Plattformen zu erwerben. Die zehn Songs sind alle eigens, allen voran von Sänger Christ Bayer, komponiert und getextet worden. „Wir haben nicht gerechnet, dass wir es soweit schaffen, und freuen uns total über die drei Auszeichnungen. Auf der Schiene wollen wir weitermachen“, sagt Jan Waschke.

Sechs erfahrene Musiker aus dem Landkreis Dillingen

„Wir“ – das sind: Chris Bayer: Gesang, Gitarre, Bass, Keys; Jan Waschke: Gesang, Gitarre; Alex Rampp: Bass, Gesang; Steffi Bayer: Background Gesang, Keys; Harry Zeidler: Leadgitarre; Alex Wengert: Interims Drummer. Alle sechs sind seit vielen Jahren Musiker und im Landkreis Dillingen in der Szene keine Unbekannten. Auf vielen Bühnen – als Vorband oder als Hauptakt – sind sie schon gestanden und haben Rockmusik gespielt.

Nun, mit ihrem Debüt-Album, will Jamberry die großen Bühnen erobern. Wenn möglich weit über die Landkreisgrenzen hinaus, sagt Waschke. „Wir wollen auf jeden Fall versuchen, mit unseren eigenen Liedern durchzustarten. Wir wollen damit auch auf Open Airs auftreten“, so der Gitarrist.

Das nächste Konzert am Samstag in Höchstädt

Wer die Band hören will, hat dazu am kommenden Samstag, 21. Dezember, die Möglichkeit. Gemeinsam mit der Musikgruppe NoJow spielen die sechs ein Konzert in der Höchstädter Kneipe Trixies Rock Inn. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Mehr Infos:

