Höchstädt/Deisenhofen

06:00 Uhr

So viel teurer ist ein Bauplatz im Baugebiet „Unterfeld“ in Höchstädt

Die Skizze der Stadt Höchstädt zeigt, dass die Bauabschnitte eins und zwei des Baugebietes Unterfeld in Höchstädt auf Deisenhofener Flur geplant sind. Damit die künftigen Häuslebauer auch Höchstädter Bürger werden, müsste die Gemarkungsgrenze verschoben werden. Ganz so einfach ist das aber nicht.

Plus Die Stadt Höchstädt hebt die Bauplatzpreise an. Und die Gemarkungsgrenzen werden verschoben. Wird Deisenhofen dadurch nun kleiner?

Von Simone Bronnhuber

Für manche, so formuliert es Bürgermeister Gerrit Maneth, ist es ein „gewaltiger Sprung“. Aber der Stadt Höchstädt bleibe nichts anderes übrig. So bestimmt der Stadtrat einstimmig bei seiner Sitzung am Montag, dass ein Bauplatz im Bauabschnitt II im Unterfeld 190 Euro pro Quadratmeter kostet.

