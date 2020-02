16:30 Uhr

Bauern aus Dillingen diskutieren über Klimaschutz

Diskutieren in Augsburg: (von links) BBV-Bezirksgeschäftsführer Markus Müller, Dillinger Landwirt Eduard Berchtenbreiter, der Bezirksdirektor der Vereinigten Hagelversicherung, Philipp Schönbach, der Geschäftsführer der Fa. GP Joule, Heinrich Gärtner und Agrarreferent Stefan Meitinger.

Plus Dillinger Landwirte halten Impulsvorträge auf dem Podium in Augsburg. Was sie sich wünschen?

Die Regio Agrar Bayern ist mit über 260 Ausstellern und 14000 Besuchern in ihrem zehnjährigen Bestehen am Messestandort Augsburg zum Branchentreff der Agrarwirtschaft geworden. Der Bayerische Bauernverband nahm dies heuer unter anderem zum Anlass, um sein Klimakonzept vorzustellen und mit Messebesuchern über Herausforderungen und Möglichkeiten zu diskutieren. Die Veranstaltung wurde moderiert vom schwäbischen BBV-Bezirksgeschäftsführer Markus Müller.

Durch Impulsvorträge und praktische Beispiele leiteten der Dillinger Landwirt Eduard Berchtenbreiter und der Bezirksdirektor der Vereinigten Hagelversicherung, Philipp Schönbach, der Geschäftsführer der Fa. GP Joule, Heinrich Gärtner und der Agrarreferent des Bayerischen Bauernverbandes, Stefan Meitinger, ins Thema ein. Land- und Energiewirt Berchtenbreiter hat für seinen Betrieb ein Konzept aufgestellt, dass er ständig weiterentwickelt. Konventioneller und ökologischer Ackerbau Er nennt es „regenerative Landwirtschaft“, indem er versucht, Aspekte für Bodenfruchtbarkeit und Humusaufbau aus dem konventionellen und dem ökologischen Ackerbau zu vereinen. Ein wichtiger Begleiter für ihn sei trotz modernster Technik bis hin zu GPS der Spaten sowie gezielte Bodenuntersuchungen. Der Agraringenieur betonte aber auch, dass er bei seinem Betrieb bisher in Vorleistung gegangen sei, die ihm jedoch niemand bezahle. Die Auswirkungen des Klimawandels für Landwirte Über die umfangreichen Facetten, Chancen und Möglichkeiten, aber auch Zielkonflikte von erneuerbaren Energien sprach Geschäftsführer Heinrich Gärtner. In der Diskussion wurde deutlich, dass Deutschland zwar ohne Wenn und Aber die Energiewende beschlossen habe, in vielen Bereichen jedoch die Richtung nicht klar sei. Philipp Schönbach berichtete über die strategischen Ausrichtungen von Versicherungsunternehmen im Zuge des Klimawandels, um die heimischen Landwirtsfamilien mit Lösungen zu flankieren. Einen Überblick gab Agrarreferent Stefan Meitinger vom Generalsekretariat des Bayerischen Bauernverbandes, indem er das Klimakonzept vorstellte. Welchen Beitrag die Landwirtschaft hat In der Diskussion wurden zahlreiche Facetten, Richtungen und Denkansätze angesprochen. Insgesamt wurde klar, dass die Landwirtschaft mit einem Anteil von sieben Prozent der Emissionen der gesamten deutschen Volkswirtschaft genauso Mitverursacher des Klimawandels ist, wie Betroffener durch die wechselnden und heftiger werdenden Wetterkalamitäten, heißt es in der Pressemitteilung. Allerdings sei die heimische Landwirtschaft die einzige Branche, die mit ihrem Tun und Handeln CO² bindet und somit auch ein entscheidender Teil der Lösung sei. (pm) Lesen Sie auch:



