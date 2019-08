vor 22 Min.

Bauplätze für Finningen und Mörslingen

Gemeinderat stellt in seiner Sitzung wichtige Weichen

Die Aufstellung des Baugebiets „Am Brunnenplatz“ in Mörslingen steht kurz davor, realisiert werden zu können. Dies teilte Finningens Bürgermeister Klaus Friegel nach der vergangenen Gemeinderatssitzung mit. Nachdem sich das Ratsgremium laut Friegel in der Sitzung mit den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange befasst habe, werde die Gemeinde diese erörtern und anschließend nochmals der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme vorlegen.

In diesem Zusammenhang beschlossen die Ratsmitglieder laut Bürgermeister Friegel ebenfalls die dritte Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans der Gemeinde Finningen vorzunehmen. So wird auch das Baugebiet „Am Brunnenplatz“ auf den Weg gebracht, es entstehen weitere Bauplätze in der Gemeinde. (HOW)

Themen Folgen