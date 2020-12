11:50 Uhr

Bei Bachhagel und Medlingen gibt es zwei Außenspiegel-Unfälle

Auf der Staatsstraße 2015 bei Bachhagel sind zwei entgegenkommende Lastwagen an den Außenspiegeln zusammengestoßen. Bei Medlingen berührten sich zwei Autos.

Der Unfall der Lastwagen ereignete sich am Mittwoch um 9.40 Uhr. An einem Lkw entstand laut Polizei ein Schaden in höhe von rund 500 Euro, der andere Lastwagenfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Vom gegnerischen Sattelzug ist lediglich bekannt, dass dieser von einer blauen Sattelzugmaschine gezogen wurde.

Bei Medlingen fährt ein Wagen über die Mittellinie

Am gleichen Tag abends um 17.10 Uhr kam einer Ford Kuga-Fahrerin auf der Kreisstraße DLG 29 zwischen Medlingen und Sachsenhausen in einer Kurve ein bislang unbekannter Pkw entgegen, der die Mittellinie überfuhr. Dabei prallten ebenfalls beide linken Außenspiegel gegeneinander. Am Ford entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Trotz des Anstoßes entfernte sich der gegnerische Pkw in Richtung Sachsenhausen.

Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

