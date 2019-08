vor 18 Min.

Bekommt Holzheim einen neuen Supermarkt?

Plus Bauarbeiten direkt neben dem Edeka sorgen für Spekulationen in der Aschberggemeinde. Was wirklich auf der Fläche in Holzheim entstehen soll.

Von Tanja Ferrari

Wer momentan durch Holzheim fährt, der sieht auf den ersten Blick: Da tut sich was. Und das mitten in der Ortsdurchfahrt. Bagger, Lastwagen und andere Maschinen sind vor Wochen angerückt und die Bauarbeiter werkeln fleißig. Unter anderem ist direkt neben dem bestehenden Edeka-Supermarkt im Ortsteil Holzheim eine riesige Fläche ausgehoben und mit Kies aufgeschüttet worden. Was darauf entstehen soll? Gerüchte gibt es genügend. Hartnäckig hält sich die Spekulation, dass dort ein neuer Verbrauchermarkt entstehen soll. Bereits bei einer vorangegangenen Bürgerversammlung zu Beginn des Jahres hatten die Einwohner über einen möglichen Netto-Markt diskutiert (wir berichteten).

Was auf der Fläche in Holzheim passieren soll Die Gemeinde will dies aber nicht offiziell bestätigen. Simon Peter, Zweiter Bürgermeister, der in der vergangenen Woche die Urlaubsvertretung von Rathauschef Erhard Friegel übernahm, sagte: „Noch wird nichts aktiv auf der Fläche gebaut.“ Stattdessen würde der Bauherr, dem die beiden Grundstücke gehören, „lediglich mit ersten Aushebungen beginnen“. Die sollen Vorarbeiten für die möglichen Straßenbauarbeiten an der Ortsdurchfahrt und dem geplanten Geh- und Radweg im nächsten Jahr sein. Die große, leere Fläche könnte das Staatliche Bauamt Krumbach als Abstellfläche nutzen, erläutert Peter. Bauherr ist Rudolf Kimmerle, Geschäftsführer des gleichnamigen Bauunternehmens in Dillingen. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte er, dass es sich bei den Bauarbeiten um Vorbereitungen für ein „in der Zukunft geplantes Vorhaben“ handle. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Wann mit den Bauarbeiten begonnen werden soll Bis dahin stelle er dem Bauamt mit seinen Maschinen die Fläche zur Verfügung. Kimmerle sagte: „Aktuell wird nur Schotter eingefahren und das war’s.“ Irgendwann soll auf der Fläche selbstverständlich gebaut werden. Doch das könne frühestens nach Abschluss der Sanierungsarbeiten der Ortsverbindungsstraße nach Weisingen und dem dazugehörigen Rad- und Fußgängerweg geschehen. Ob die Aschberggemeinde einen neuen Supermarkt bekommt, bleibt offen Ob dann direkt neben dem jetzigen Edeka ein weiterer Supermarkt entstehen soll, wollte Kimmerle zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verraten. Sollte tatsächlich ein neuer Supermarkt in die Aschberggemeinde kommen, bewertet Zweiter Bürgermeister Peter diese Entwicklung als positiv. Er sagte im Interview gegenüber der Zeitung: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dadurch einen größeren Konkurrenzdruck geben wird. Im Gegenteil. Der Wunsch nach einem neuen Markt ist da.“ Außerdem betonte er, dass der Zugewinn für Holzheim und seine Ortsteile durch eine größere Auswahl enorm groß sei. Die Nachfrage der Bürger sei ganz klar vorhanden. Bürgermeister Erhard Friegel informierte am Montag nach seiner Rückkehr vom Sommerurlaub in das Holzheimer Rathaus: „Die Gemeinde arbeitet aktuell an der Bauleitplanung, um auf den beiden besagten Grundstücken von Rudolf Kimmerle Einzelhandel ermöglichen zu können.“ Was dann allerdings genau auf dem Gelände passiere, sei Sache des Eigentümers, erläuterte der Rathauschef.

