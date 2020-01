14.01.2020

Besondere Deutschstunde im Stadtsaal

Landesbühne Esslingen gastiert in Dillingen

Die Württembergische Landesbühne Esslingen führt am Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr im Stadtsaal in Dillingen die „Deutschstunde“ nach dem Roman von Siegfried Lenz auf. 1968 erschien der Roman, der zu einem Welterfolg wurde. Sein Thema ist, wie falsches Pflichtbewusstsein zerstörend und sinnlos sein kann. Inhaltlich geht es um Folgendes: Siggi Jepsen, Insasse einer Jugendstrafanstalt, schreibt die Erinnerungen über seinen Vater Jens Ole Jepsen nieder, der Landpolizist in dem Dörfchen Rugbüll im Norden Deutschlands war. 1943 erhielt der Vater von oberster Stelle den Auftrag, das Malverbot, das gegen den Künstler Max Ludwig Nansen wegen „entarteter Kunst“ verhängt worden war, zu überwachen. Jepsen setzte die Anordnung immer strenger durch, obwohl er seit seiner Jugend mit dem Maler befreundet war, denn „Befehl ist Befehl“.

Jepsens Sohn Siggi aber wurde, je härter der Vater gegen den Maler vorging, immer mehr zu Nansens Verbündetem. Er warnte ihn und half ihm, seine Bilder zu verstecken. Obwohl mit dem Kriegsende das Malverbot außer Kraft war, hörte Jepsen nicht auf, Nansen zu verfolgen … (pm)

Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro im Rathaus unter Telefon 09071/54108 beziehungsweise 54109, online unter www.ticket-dillingen.de sowie ab 19.15 Uhr an der Abendkasse. Für Interessenten wird um 19.30 Uhr im Konferenzraum 1 eine kostenlose Einführung angeboten.

