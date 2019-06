vor 50 Min.

Betrunkener stürzt und beschimpft einen Helfer

Er fuhr mit 2,68 Promille Alkohol im Blut auf einem Kleinkraftrad.

Am Samstagabend fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad auf dem Radweg neben der Kreisstraße 42 von Dillingen in Richtung Steinheim und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagenfahrer war Zeuge des Vorfalles und hielt an, um sich nach dem gesundheitlichen Zustand des Gestürzten zu erkundigen. Der gestürzte Mann beleidigte seinen Helfer mit dem Ausdruck „Arschloch“, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer des Kleinkraftrades blieb bei seinem Sturz unverletzt – er war allerdings stark alkoholisiert. Ein Test mit dem Alkomat ergab einen Wert von 2, 68 Promille. Der Beschuldigte ist zudem nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis. (pol)

Lesen Sie außerdem: Ein großer Tag für Dillingen

Themen Folgen