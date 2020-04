vor 53 Min.

Bezirk will Kulturszene unterstützen

Veranstalter im Schloss Höchstädt werden entlastet

Über eine große Zahl an Anträgen zur Musik- und zur Theaterförderung für geplante Aktivitäten in diesem Jahr hätte der Kultur- und Europa-Ausschuss des Bezirks Schwaben bei seiner Sitzung im März zu entscheiden gehabt. Auch die Beratungen der Bezirksräte wurden jedoch aufgrund der Coronakrise ausgesetzt. „Dennoch wollen wir ein starkes Zeichen für die schwäbische Kulturszene setzen“, sagt Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Um den Veranstaltern Planungssicherheit zu geben und ihnen in dieser schwierigen Zeit beizustehen, werden alle gestellten Anträge, die unseren Richtlinien entsprechen, bewilligt“, betont Sailer.

Darüber hinaus wird auch den Künstlern geholfen, die für bezirkseigene Veranstaltungen, beispielsweise in Schloss Höchstädt und Kloster Thierhaupten, gebucht waren. Trotz Absagen der Konzerte und Theateraufführungen erhalten sie die vereinbarten Gagen, die Möglichkeit, die Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, wird geprüft.

„Freiberufliche Kulturschaffende und die Veranstalter von Konzerten und Theateraufführungen, die oftmals ein hohes finanzielles und ehrenamtliches Engagement aufbringen, trifft diese Zeit sehr hart - wir wollen aber dazu beitragen, dass auch nach Corona die kulturelle Vielfalt in Schwaben erhalten bleibt“, erläutert der Bezirkstagspräsident.

Der Bezirk Schwaben biete sich hierfür als Koordinator und Ansprechpartner an. (pm)