Bischof Bertram kommt nach Dillingen

„Schauen wir mal“, sagte Bertram Meier beim Neujahrsempfang in Dillingen auf die Frage, ob er Bischof von Augsburg wird. Jetzt hat ihn Papst Franziskus in dieses Amt berufen.

Der designierte Oberhirte des Bistums Augsburg feiert in der Basilika St. Peter eine heilige Messe. Was Meier hier beim Neujahrsempfang zum Bischofsamt gesagt hatte.

Als Bertram Meier vor gut einem Monat im Dillinger Stadtsaal über den Schlüssel zum Glück sprach, war er noch einer von mehreren Kandidaten, die für das Amt des Augsburger Bischofs gehandelt wurden. Noch dazu ein Kandidat, dem von Kennern der Szene eher geringere Chancen eingeräumt wurde. Aber Domkapitular Meier sagte unserer Zeitung: „Schauen wir mal, man muss sich um solch ein Amt nicht reißen.“ Aber wenn dieses Amt des Bischofs auf einen zukäme, bekomme man auch Rückenwind, sagte der 59-Jährige. Und so kam es. Papst Franziskus hat Bertram Meier zum Bischof des katholischen Bistums Augsburg ernannt.

Vor der Bischofsweihe ins schwäbische Rom

Und Meier will jetzt noch vor seiner Bischofsweihe Dillingen besuchen und im schwäbischen Rom den Gläubigen begegnen, teilt Stadtpfarrer Wolfgang Schneck mit. Er habe am Wochenende diese überraschende Nachricht erhalten.

Die Ko-Kathedrale des Bistums Augsburg ist in Dillingen

Die Basilika St. Peter in Dillingen ist die sogenannte Ko-Kathedrale, also nach dem Dom die zweite Bischofskirche in der Diözese Augsburg. Der designierte Bischof wird dort am Samstag, 15. Februar, um 18 Uhr „eine einfache Vorabendmesse“ feiern, informiert Schneck. Anschließend werde es für alle Gottesdienstbesucher die Gelegenheit geben, mit Meier zu sprechen.

Schneck: Ein Zeichen der Verbundenheit

Schneck sagt: „Ich freue mich über dieses Zeichen der Verbundenheit und den Ausdruck der gewünschten Nähe zu den Menschen und lade alle herzlich ein.“ Mit dem gemeinsamen Beten und Feiern zeige die Pfarreiengemeinschaft ihre Verbundenheit mit dem neuen Bischof.

Im April soll der Bischof nach Obermedlingen kommen

Spätestens im April steht ein weiterer Besuch Meiers im Landkreis an. Dann soll der Bischof nach Informationen unserer Zeitung in der Karwoche vor Ostern die Rätschaktion der Ministranten für die Diözese in der Stiftskirche in Obermedlingen eröffnen. Der genaue Termin, so hieß es, stehe noch nicht fest. (bv)

