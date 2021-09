Acht Verletzte bei Schlägerei in Bissingen

Eine private Geburtstagsfeier ist in einer Diskothek in Bissingen aus dem Ruder gelaufen. Acht Personen erlitten bei der Schlägerei Verletzungen.

In einer Diskothek in BissingenIn ist es in der Nacht zum Samstag gegen 2.30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Bei den etwa 20 bis 25 angetroffenen Männern und Frauen handelte es sich nach Angaben der Polizei um Gäste einer privaten Geburtstagsfeier, die aus bislang nicht bekannten Gründen in Streit geraten waren.

Die Verletzten kommen überwiegend aus Bissingen

Die Polizei stellte vor Ort fest, dass acht Personen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren bei der Schlägerei Verletzungen erlitten hatten. Sie stammen überwiegend aus Bissingen.

Es ist viel Alkohol im Spiel, und der Rettungsdienst muss kommen

Die angetroffenen Personen waren laut Polizeibericht teilweise erheblich alkoholisiert. Aufgrund der erlittenen Verletzungen mussten sie vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Es wurde ein Strafverfahren gegen mehrere bislang noch unbekannte Täter wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)