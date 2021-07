Die Grünen haben einen neuen Ortsverband in Bissingen

Nun gibt es offiziell Vertreter aus Bissingen und Lutzingen. Und die haben große Pläne, vor allem für das Kesseltal.

Eigentlich waren die Gründungsmitglieder schon vor einem Jahr soweit. Aber dann kam Corona. Nun war es aber soweit: Vergangene Woche wurde der neue Ortsverein von Bündnis 90/Die Grünen Bissingen-Lutzingen gegründet.

Verkehr auf dem Land und mehr Tierschutz

In der Pressemitteilung heißt es: „Wir stürzen uns gleich in den Wahlkampf, bei dem es um wichtige Weichenstellungen für die Zukunft geht. Und wir stellen uns den Herausforderungen vor Ort: Willkommenskultur in Bissingen und Lutzingen, Rechtsradikale-Identitäre, die sich in Bissingen ansiedeln wollen, Mobilität und Verkehr auf dem Land, mehr Wildnis, Arten- und Tierschutz.“ (pm)

