Unfall in Bissingen mit einem Traktor

Mit heruntergelassener Frontladerschaufel ist ein Traktor aus einem Grundstück in Bissingen gefahren. Da kreuzte ein Auto die Straße.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch um 10.15 Uhr ereignet. Wie die Polizei berichtete, wollte ein 28-Jähriger mit seinem Traktor aus einem Grundstück mit heruntergelassener Frontladerschaufel auf die Marktstraße ausfahren. Dabei streifte er die rechte Fahrzeugseite am Wagen einer 65-jährigen, die auf der Marktstraße in Richtung Kesselostheim unterwegs war.

Die Frau musste ins Donauwörther Krankenhaus gebracht werden

Die 65-Jährige zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in das Donauwörther Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand ein Unfallschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Dieses war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (pol)

Lesen Sie dazu auch