vor 17 Min.

Bissinger war 42 Jahre als Kommunionhelfer aktiv

Die Bissinger Pfarrei dankt Georg Gumpp für seine Dienste.

Als Georg Gumpp am 12.12.1978 seinen Dienst als Kommunionhelfer in der Pfarrei St. Peter und Paul in Bissingen antrat, war die Mitwirkung von Laien in der katholischen Kirche längst noch nicht in diesem Maße selbstverständlich wie heute. Damals war in Bissingen als junger Pfarrer Hermann Neuß in der Nachfolge von Dekan Wunibald Hitzler tätig, der zum Stadtpfarrer von Augsburg in St. Ulrich und Afra ernannt worden war.

Der Bissinger war auch viele Jahre Mitglied des Pfarrgemeinderats

Nun wurde Georg Gumpp beim Vorabendgottesdienst des Christkönigsfestes, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres, nach 42 Jahren unter dem Beifall aller anwesenden Gläubigen feierlich aus seinem Dienst entlassen. Darunter befanden sich auch alle aktiven Kommunionhelfer der Pfarrei, die ihren „Dienstältesten“ gebührend verabschieden wollten, auch wenn eine Feier im Pfarr- und Jugendheim coronabedingt derzeit nicht stattfinden kann. Diese wird jedoch nachgeholt, wie Elmar Sager im Namen der Pfarrei versprach. Elmar Sager stellte in seiner Dankansprache auch heraus, dass Georg Gumpp den Jüngeren stets mit Rat und Tat zur Seite stand, und betonte: „Du warst für uns immer eine Bezugsperson mit besonderem Wert!“ Dem schloss sich auch Pater George Vadakkinezhath mit einem passenden Bibelzitat und mit den Worten an: „Wir werden dich vermissen!“

Pater George und Elmar Sager überreichten Georg Gumpp, der sich auch viele Jahre lang als Mitglied des Pfarrgemeinderates kirchlich engagiert hatte, zum Abschied im Namen der Diözese Augsburg eine Dankurkunde sowie ein Geschenk der Kommunionhelferkolleginnen und -kollegen. (HER)

Lesen Sie auch:

Themen folgen