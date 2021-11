Blindheim

13:33 Uhr

Der Anger in Unterglauheim soll wieder ein Treffpunkt werden

Die Anwesenden aus Unterglauheim konnten direkt am Abend drei Stimmen vergeben. So kann ein Stimmungsbild für die Gewichtung kreiert werden, wie Miriam Voit (links) erklärt.

Plus Die Bevölkerung in Unterglauheim soll die Zukunft in ihrem Ort entscheidend mitgestalten. Aber wie?

Von Dominik Bunk

Der grüne Anger an der Hauptstraße prägt heute noch das Ortsbild von Unterglauheim. Früher gab es dort auch eine Wasserstelle, die von vielen Einwohnern des Ortes als Viehtränke genutzt wurde. Dadurch war der Platz ein wichtiger sozialer Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Das könnte auch in Zukunft wieder so sein, wenn es nach Miriam Voit von der Planungsfirma Daurer und Hasse geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen