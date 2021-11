Blindheim

Eine „Stadtvilla“ in Blindheim?

Gibt es in Blindheim bald eine Stadtvilla mit Mansardendach?

Plus Ein Haus mit "Mansardendach" sorgt für Diskussionsstoff im Blindheimer Gemeinderat. Auch ein Wiesenbrüterlebensraum wird besprochen.

Von Dominik Bunk

In Blindheim wurde vor einiger Zeit eine Bauvoranfrage für ein Haus mit „Mansardendach“ gestellt. Bei der Konstruktion hat das Dach auf beiden Seiten einen Knick. Es verläuft also erst flach, dann sehr steil. „In Städten sieht man das öfter, auf dem Land eher nicht“, so Bürgermeister Jürgen Frank auf Nachfrage. Das Landratsamt Dillingen war mit der geplanten Ausnahmeregelung allerdings nicht einverstanden, weshalb der Bauherr nun einen Antrag auf Änderung des Bebauungsplans gestellt hat.

