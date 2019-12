20:58 Uhr

Brand eines Schweinestalls: 180 Einsatzkräfte rücken aus

In Bissingen hat ein Schweinestall gebrannt.

Am Mittwochabend ist in Bissingen ein Schweinestall in Brand geraten. Einige Tiere haben das Feuer offenbar nicht überlebt.

Ein Großeinsatz mehrerer Feuerwehren hat am Mittwochabend in Bissingen im Kreis Dillingen für Aufregung gesorgt. Gegen 19.30 hatte nach Angaben der Polizei ein Schweinestall eines Ferkelerzeugers aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Etwa 180 Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und des Roten Kreuzes rückten am Brandort an. Nach Informationen unserer Redaktion hatte der Landwirt das Feuer zum Glück selbst bemerkt.

Brand in Bissingen: Ursache ist noch nicht bekannt

Der Kommandant der Bissinger Feuerwehr, Andreas Korn, sagte: "Wenn wir nur eine halbe Stunde später eingetroffen wären, wäre der Schweinestall vermutlich abgebrannt." Etwa vier Muttersauen sollen das Feuer jedoch trotzdem nicht überlebt haben. Dennoch sagte auch der neugewählte Bürgermeister Stephan Herreiner: "Das war noch Glück im Unglück." Über die Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (bv)

