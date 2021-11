Lauingen

Nach dem Brand bei der Firma Ulbricht in Lauingen steht die Produktion still

Plus 117 Einsatzkräfte sind am Sonntag beim Räuchermännchen-Hersteller Ulbricht in Lauingen im Einsatz. Ausgerechnet wenige Wochen vor Weihnachten, zur besten Geschäftszeit, brennt es dort. Wie geht es jetzt weiter?

Von Jonathan Mayer

Eigentlich sollte hier Hochbetrieb herrschen, sechs Wochen vor Weihnachten. Doch die Maschinen stehen still. In der Luft hängt der stechende Geruch von Rauch. Außer dem Chef und ein, zwei Mitarbeitern ist am Montag niemand in der Werkstatt der Firma Christian Ulbricht in Lauingen. „Wir haben alle angerufen, sie sollen zuhause bleiben“, sagt Gunther Ulbricht, besagter Chef, in bedrücktem Tonfall. Überall stehen kistenweise Einzelteile der berühmten Räuchermännchen und Nussknacker herum. Hier Köpfe, dort Körper. Doch bis aus den Teilen Figuren werden, wird es wohl noch dauern. Denn das Feuer, das am Sonntag im Spansilo ausgebrochen ist, legt den Betrieb vorerst lahm. Und das zur wichtigsten Zeit im Jahr.

