Bundestagswahl 2021: Der Filzstift ist am Wahltag verboten

Plus Der Countdown läuft: Zwar gibt es im Landkreis Dillingen immer mehr Briefwählerinnen und -wähler, trotzdem rechnen Verantwortliche mit einer geringeren Wahlbeteiligung.

Elisabeth Girsig, Wahlsachbearbeiterin am Landratsamt Dillingen, hat derzeit alle Hände voll zu tun. Am Sonntag ist Bundestagswahl. Dann werden im Landkreis auch die fleißigen Hände der Wahlhelferinnen und -helfer gebraucht. Denn die Tendenz ist eindeutig: Briefwahl ist beliebt.