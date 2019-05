vor 34 Min.

CSU wirbt für „historische Wahl“

Listenkandidat Nürnberg spricht beim Europastammtisch

Im Zeichen der Europawahl am 26. Mai lud der CSU-Ortsverband Dillingen diesmal im Rahmen seiner traditionsreichen Runde zum Europastammtisch. Als Referenten begrüßte Rüdiger Borke den CSU-Listenkandidaten Siegfried Nürnberg aus Lauingen. Der 29-jährige Angestellte sagte: „Gerade der Brexit hat gezeigt, was passiert, wenn junge Menschen kein Interesse an der Europäischen Union haben.“ Deshalb habe er sich entschlossen, als Listenkandidat gerade bei der jungen Generation für die Wahl zu werben. „Eine einheitliche Währung, ein demokratisches und grenzenloses Europa sind keine Selbstverständlichkeit, sondern müssen besonders seit dem Erstarken nationaler Egoismen wieder stärker verteidigt werden“, sagte Nürnberg. In der Diskussion betonte Borke, warum es sich diesmal gerade für Bayern und die CSU um eine historische Wahl handle: „Wir haben mit Manfred Weber erstmals seit Walter Hallstein die Chance, einen Deutschen und erstmals einen Bayern zum Kommissionspräsidenten zu wählen.“ Dem pflichtete laut Pressemitteilung auch Oberbürgermeister Frank Kunz bei: „Ich kenne Manfred Weber noch aus meinen JU-Zeiten, er ist ein kluger Kopf und er wird dafür kämpfen, dass Europa sich wieder mehr um die großen Themen kümmert, aber in kleinen Themen gerade im Bereich von Regulierungen und Bürokratie Abhilfe schaffen wird.“

Nach zweistündiger Diskussion forderte Ortsvorsitzender Wolfgang Gorhau, im Freundes- und Bekanntenkreis Werbung für die Europawahl zu machen. „Gerade einmal 37 Prozent der Landkreisbürger haben bei der letzten Europawahl gewählt, das waren nur halb so viele wie bei der vergangenen Landtagswahl“, erläuterte Gorhau. Das müsse sich ändern. (pm)

