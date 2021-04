Corona-Demo in Dillingen: "Für viele Unternehmer ist die Uhr schon abgelaufen"

Plus Der Unternehmerkreis "Zukunft in Not" hat bei einer Demo in Dillingen kreativere Lösungen bei der Bekämpfung der Corona-Krise gefordert. Für viele Firmen sei es bereits „fünf nach zwölf“.

Die Lage vieler mittelständischer Betriebe, Kleinunternehmer und Geschäftsleute sei mehr als besorgniserregend. Corona setze den Selbstständigen aufs Äußerste zu. Der Umgang der Politik mit der Pandemie? Unzureichend! So lautet das Urteil. Existenzen seien bedroht oder bereits zerstört. All dies wurde am Samstagmittag bei einer Demonstration auf dem Dillinger Ulrichsplatz durch die Redner deutlich artikuliert.

Wie vorgeschrieben die Maske über die Nase gezogen

Unter dem Motto „Unternehmer zeigen Gesicht“ hatte die Aktion „Unternehmerkreis Zukunft in Not“ zur Teilnahme aufgerufen. Über 150 Menschen – überwiegend aus dem Augsburger sowie nordschwäbischen Raum – waren dann auch vor Ort und „zeigten Gesicht“. Obwohl das unter Corona-Auflagen gar nicht so einfach ist – wie vorgeschrieben mit der Maske bis über die Nase gezogen. Grund für diesbezügliche Beanstandung gab es jedenfalls nicht, die Kundgebung lief ordnungsgemäß und sachorientiert ab – trotz aller Emotionen und beruflicher Sorgen.

653 Mitglieder zählt die Aktion „Unternehmerkreis Zukunft in Not“ bereits. „Dabei haben wir uns erst im November gegründet“, berichtet deren Sprecher Stefan Ehle ( Augsburg). Er und einige weitere Redner machten auf die immensen Probleme etlicher Unternehmer im Zusammenhang mit der Pandemie und der verhängten Corona-Auflagen aufmerksam. Und forderten die Politik auf, ihre Corona-Maßnahmen „endlich wirtschaftlich und gesellschaftlich verträglich zu gestalten“.

Der Unternehmerkreis Zukunft in Not hat am Samstag zu einer Demo in Dillingen aufgerufen. Etwa 150 Menschen versammelten sich dabei auf dem Ulrichsplatz. Foto: Günther Hödl

„Es ist fünf nach zwölf“, stellte Michaela Kirchberger (Augsburg) vom Podium herab fest und legte mit Blick auf zahlreiche Unternehmen und Geschäfte nach: „Für viele ist die Uhr schon abgelaufen!“ Sie forderte, die Ideen von allen relevanten Gesellschaftsgruppen aufzugreifen und in die politischen Entscheidungen einfließen zu lassen. Kreative Lösungen im Umgang mit Corona sei gefragt – nicht das alleinige Festklammern an Inzidenzzahlen. Sonst gehe in vielen Betrieben bald das Licht aus: In der Reise- und Tourismusbranche, in den Hotels und Gasthöfen, in den Fitnessstudios ebenso wie im Einzelhandel, in Kunst und Kultur. Perspektiven müssten aufgezeigt werden, was die Öffnung von Geschäften betrifft. Kirchberger: „Die Politik muss ihre Entscheidungen zum Wohle aller abwägen und treffen.“

Zwischenrufer verweist auf "überfüllte Krankenstationen"

Ein einzelner Zwischenrufer war offensichtlich anderer Meinung und verweis lautstark auf „überfüllte Krankenstationen“. Der freundlichen Aufforderung, seine Argumente auf dem Podium am Mikrofon vorzubringen und auszudiskutieren, folgte er nicht. Ansonsten waren die Redebeiträge allenfalls durch zustimmenden Applaus unterbrochen.

„Der Mittelstand ist das Rückgrat der Gesellschaft. Und das wird gerade gebrochen“, stellte Stefan Ehnle fest: „Es geht jetzt darum, aus dem Teufelskreis der Not auszubrechen.“ Auf „sinnvolle, transparente und wirksame Maßnahmen“ im Rahmen der Corona-Bekämpfung pochte Kay Schleef (Aichach) und meinte zudem: „Ich hätte nicht gedacht, mit 64 noch auf eine Demo gehen zu müssen, um für meine Bürgerrechte zu kämpfen.“

Weitere Redebeiträge kamen unter anderem vom Augsburger Kreishandwerksmeister Robert Höck, der auf die aktuell kritische Situation im Ausbildungsbereich hinwies, dem Wertinger Unternehmer Andreas Unger („Wir sind keine Corona-Leugner oder Rechtsradikale!“) oder Reisebüro-Betreiber Gerhard Hackenbuchner (Wertingen), dessen Branche besonders von den Corona-Verboten betroffen ist.

Auch Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller ist unter den Hörern

Dillingens Wirtschaftsreferent Günter Schwertberger hatte die Versammlungsteilnehmer und Unternehmer zu Beginn der Demonstration in der Großen Kreisstadt begrüßt. Die Dillinger Wirtschaftsvereinigung vertrat deren Geschäftsführer Karl Aumiller. Unter den Zuhörern war auch Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, „um sich die Probleme und Vorstellungen der Unternehmer anzuhören“.

