Feiert Fristingen nun 800 Jahre plus zwei?

Das Fest, das nach der Verschiebung im Juni geplant war, ist erneut abgesagt

Vor 801 Jahren wurde der Dillinger Stadtteil Fristingen zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Das dazu geplante große Festjahr zum 800-Jährigen konnte aber 2020 wegen Corona nicht stattfinden (wir berichteten). Doch nach der ersten Absage präsentierte ein Team um Norbert Gutmair im September zumindest eine bunt bebilderte Chronik, die im Jubiläumsjahr fertig geworden war.

2021 sollte auch das geplante Fest nachgeholt werden. Im Juni wollten die Organisatoren „800 Jahre +1“ in Fristingen feiern. Doch Dillingens Zweitem Bürgermeister Johann Graf war bereits in der jüngsten Stadtratssitzung klar, dass wegen der Corona-Pandemie „keine Chance für eine Feier“ bestehe. „In dieser Situation kannst du kein Fest machen“, sagte Graf auf Anfrage unserer Zeitung.

Dies hat sich nun bestätigt. Der Festausschuss hat die 800-Jahrfeier in Fristingen jetzt zum zweiten Mal abgesagt. „Die für den 19. und 20. Juni geplanten Feierlichkeiten 800 Jahre + 1 sowie das Fest zum 100-jährigen Bestehen des Gesangvereins fallen erneut der Pandemie zum Opfer“, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen sehe der Festausschuss keine Möglichkeit, eine Veranstaltung in dieser Größenordnung durchzuführen. Ein eventueller Ersatztermin steht, wie Zweiter Bürgermeister Graf informiert, noch nicht fest, da weitere konkrete Planungen derzeit immer noch nicht möglich seien. (bv) Foto: Andreas Schopf

zum Jubiläumsjahr ist bei Norbert Gutmair, Telefon 0173/3931788, und Manfred Traber, Telefon 0171/608941, erhältlich.