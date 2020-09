vor 37 Min.

Corona-Pandemie: Landkreis Dillingen weitet die Testkapazitäten aus

Das Schild vor dem Eingang der Corona-Teststation in der Dillinger Weberstraße gibt klar vor, was man darf und was nicht. In den vergangenen drei Wochen wurden dort laut Landratsamt 190 Mitarbeiter von Kindergärten und 166 Lehrkräfte getestet.

Wer sich im Corona-Testzentrum in der Weberstraße in Dillingen jetzt testen lassen kann und was man vorher wissen sollte.

Seit Ende August gibt es im ehemaligen Dillinger Gesundheitsamt in der Weberstraße ein Covid-19-Testzentrum. Wie berichtet, hatte die Bundeswehr den Landkreis dabei unterstützt.

Allerdings musste der zu testende Personenkreis wegen der beschränkten personellen Ressourcen zunächst auf Reihentestungen für das Personal von Kitas, für Lehrkräfte und Schulpersonal sowie für Saisonarbeitskräfte im Gemüseanbau beschränkt werden, zumal die symptomatischen Personen vorrangig von den niedergelassenen Hausärzten betreut und getestet werden.

Nach den Vereinbarungen des Gesundheitsministeriums mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus sollten die Schulen nach Möglichkeit direkt mit Vertragsärzten Testungen für Lehrkräfte und Schulpersonal organisieren und anbieten. Diese Testungen sollten nur subsidiär vom Testzentrum des Landratsamtes durchgeführt werden.

Kooperation der Hausärzte im Landkreis Dillingen

Danach wurden im Testzentrum in der Weberstraße in den vergangenen drei Wochen insgesamt 190 Mitarbeiter von 18 Kindergärten und 166 Lehrkräfte von 14 Schulen getestet. Dabei wurde lediglich eine Person, die nicht im Landkreis Dillingen wohnt, positiv getestet. Das teilte das Landratsamt am Montag mit.

Um das Konzept der Bayerischen Staatsregierung, dessen Ziel ist, zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Herbst und Winter ein ausreichendes, flächendeckendes Testangebot zur Verfügung zu stellen, effektiv umsetzen zu können, müssen die vorhandenen Testkapazitäten ausgebaut werden. Vor allem sollen sich im Testzentrum alle Bewohner Bayerns testen lassen können, soweit dies nicht durch den jeweiligen Hausarzt erfolgt.

Zur nachhaltigen Umsetzung des Testkonzepts bedarf es nach Ansicht von Landrat Leo Schrell auch weiterhin der bewährten Kooperation und Zusammenarbeit mit den niedergelassen Haus- und Fachärzten. Schrell lud deshalb vor wenigen Tagen den von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns zum „Ärztlichen Koordinator für den Landkreis Dillingen“ bestellten Facharzt für Allgemeinmedizin, Dr. Alexander Zaune, sowie weitere Vertreter der Ärzteschaft im Landkreis zum Abstimmungsgespräch ein.

Der Landrat nutzte das Gespräch, um sich nochmals ausdrücklich für den beispielgebenden ehrenamtlichen Einsatz der Ärzte sowie deren medizinischen Fachangestellten beim Betrieb der Teststation zu bedanken. Dr. Zaune gehört der lokalen Koordinierungsgruppe „Corona-Pandemie“ des Landratsamtes an und wird dort bei Bedarf die Belange der ambulanten ärztlichen Versorgung einbringen. Zudem ist es seine Aufgabe, die Unterstützung der Ärzteschaft bei den umzusetzenden Maßnahmen sicher zu stellen und zu koordinieren.

Freiwillige Testungen jetzt auch im Landkreis Dillingen

Dabei betonen die Niedergelassenen und Dr. Zaune, dass nach Entwicklung der Lage die Fragen einer Test-Priorisierung auf symptomatische Patienten, medizinisches Personal, Risikopatienten, Gemeinschaftseinrichtungen, amtsärztliche Indikationen statt ungezielter anlassloser Tests medizinisch beantwortet werden sollten. Für die Schulen haben die bayerischen Kinder- und Hausärzte dazu bereits ein Drei-Stufen-Modell nach lokaler Krankheitsinzidenz entwickelt.

Unabhängig davon werden in Absprache mit der Ärzteschaft im Landkreis neben den weiterhin erforderlichen Reihentestungen im Testzentrum in der Weberstraße in Dillingen ab sofort auch freiwillige Testungen für Privatpersonen angeboten. Das Testangebot gilt für jegliche Reiserückkehrer und für alle Bewohner Bayerns, die sich aufgrund einer vermeintlichen Risikosituation oder aufgrund verschiedener Rechtsvorschriften testen lassen möchten.

Zur Terminvereinbarung im Testzentrum wurde eine Koordinationsstelle eingerichtet, die während der Geschäftszeiten des Landratsamtes nach Anmeldung unter Telefon 09071/51-516 die Zuteilung der Termine übernimmt. Die Öffnungszeiten des Testzentrums sind aktuell Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr. Ab dem 18. Oktober ist zudem geplant, die Abstrichstelle werktags von 15 bis 18 Uhr kassenärztlich zu besetzen. Detaillierte Informationen zum Anmeldeverfahren sind auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-dillingen.de bereitgestellt.

So muss vor dem Termin der freiwilligen Testung eine Registrierung auf der Internetseite bei dem beauftragten Labor Eurofins stattfinden: https://covidtestbayern.sampletracker.eu/

Was man für eine Testung in Dillingen braucht

Nach erfolgreicher Registrierung wird ein QR-Code generiert. Diesen erhält die zu testende Person per E-Mail. Dieser Code kann mit der Screenshot-Funktion als Bild auf dem Smartphone gespeichert oder ausgedruckt zum Testtermin mitgebracht werden. Die Testung erfolgt dann im Testzentrum in der Weberstraße 14, 89407 Dillingen an dem vereinbarten Termin. Parkplätze stehen dort nicht zur Verfügung. Die Testpersonen können die Parkplätze am Colleg oder in der Kardinal-von-Wallburg-Straße nutzen.

Zur Testung an der Teststrecke sind unbedingt folgende Unterlagen mitzubringen:

Personalauswei/Reisepass

Email-Bestätigung vom Labor Eurofins mit QR-Code (auf dem Smartphone oder als Papierausdruck).



Bei Minderjährigen: Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten zur Abstrichentnahme (falls keine Begleitung erfolgt etwa bei Mitfahrt).



Personen mit verdächtigen oder behandlungsbedürftigen Infektsymptomen müssen hausärztlich abgeklärt werden und sollten im Verdachtsfall von Covid-19 nach telefonischer Voranmeldung in der Hausarztpraxis einen Abstrich erhalten.

Für amtlich durch das Gesundheitsamt festgestellte enge Kontaktpersonen unter Quarantäne (Kategorie I) legt das Gesundheitsamt die Abstrichtermine fest.

Auch hinsichtlich der Organisation von Reihentestungen sollten sich die jeweiligen Einrichtungsleitungen oder Träger (Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Schulen und Kitas) mit dem Gesundheitsamt abstimmen. Diese Reihentestungen können vor Ort durch beauftragte niedergelassene Vertragsärztinnen und- ärzte oder im Testzentrum durchgeführt werden. (pm)

