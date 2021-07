Höchstädt

16:32 Uhr

Corona-Pandemie: Braucht Höchstädt trotzdem eine Bürgerversammlung?

Plus Im Landkreis Dillingen finden auch 2021 keine Bürgerversammlungen statt. Nicht alle Höchstädter Stadträte können diese Entscheidung des Gemeindetages nachvollziehen.

Von Simone Bronnhuber

Eine überraschende Diskussion unter den Höchstädter Stadträten löst am Montagabend ein eigentlich längst erledigtes Thema aus: die abgesagten Bürgerversammlungen. Wie berichtet, haben alle Bürgermeister im Landkreis Dillingen gemeinsam beschlossen, aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie, auch in diesem Jahr keine Bürgerversammlungen abzuhalten. Gerrit Maneth steht hinter der Entscheidung und will deshalb weiter auf die gut besuchten Bürgersprechstunden im Rathaus setzen und diese zusätzlich in den Stadtteilen anbieten. Zudem gibt es Überlegungen, dass wichtige und nützliche Informationen zum Download auf der Homepage der Stadt Höchstädt bereitstehen.

