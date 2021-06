So viel Impfstoff kommt demnächst im Kreis Dillingen an

Neue Impfzahlen vom Landratsamt dämpfen die Hoffnung auf ein rasches Aufholen. Trotzdem entspannt sich die Corona-Lage im Kreis weiter. Die aktuellen Zahlen:

Die Hoffnung war, dass der Landkreis Dillingen seinen Impfrückstand zügig aufholt. Doch wie die aktuellen Zahlen des Landratsamtes zeigen, ist dies mehr als eine Woche, nachdem die letzten Zahlen zur Impfquote veröffentlicht wurden, noch nicht der Fall.

Es war bereits angekündigt, dass bis Anfang Juni vielerorts in Impfzentren hauptsächlich Zweitimpfungen anstehen. Laut Peter Hurler, Pressesprecher des Landratsamtes, wird dies auch in der nächsten Woche so bleiben. Demnach werden im Wertinger Impfzentrum dann 2076 Dosen des Biontech-Impfstoffes, 200 AstraZeneca-Dosen und 880 Dosen des Moderna-Impfstoffes erwartet, die „überwiegend für Zweitimpfungen vorgesehen“ seien. Hier geht es auch sichtlich voran. Mit einer Quote von 25,8 Prozent liegt der Kreis hier nicht weit hinter den Vergleichswerten zurück.

Landkreis Dillingen: Impfquote weit hinter deutschlandweiter Impfquote

Der Landkreis Dillingen hinkt in den aktuellen Impfzahlen der Gesamtimpfquote in Bayern um knapp zehn Prozentpunkte hinterher (siehe Infografik, Stand: 15. Juni).

Im Vergleich zu der gesamtdeutschen Quote liegt der Landkreis sogar noch weiter zurück. Im ganzen Land sind inzwischen 48,9 Prozent der Menschen bei einem ersten Termin mit Impfstoff versorgt worden. Im Landkreis Dillingen dagegen nur 36,1 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das für den Landkreis: 34.907 Personen haben eine Impfserie begonnen. Davon wurden 25.645 Menschen im Impfzentrum geimpft (circa 73 Prozent). 9262 Menschen im Kreis haben eine erste Impfung bei einem niedergelassenen Arzt erhalten (circa 27 Prozent).

Gesundheitsminister besucht Wertinger Impfzentrum

Im Wertinger Impfzentrum ist am Donnerstag der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) auf Einladung des Landtagsabgeordneten Georg Winter (CSU) zu Gast. Das Anliegen des Abgeordneten wurde aus dem Landkreis bereits mehrfach an den Minister herangetragen: Da es im Kreis weniger Hausärzte gibt als anderswo, steht er vermutlich in Sachen Impfquote schlechter da. Laut Peter Hurler bleibt die Gesamtkapazität der Impfungen durch die Haus- und Fachärzte aktuell auf 1700 Impfungen pro Woche begrenzt.

Aus dem Büro des Landtagsabgeordneten Winter heißt es, dass Holetschek „im Rahmen seiner Möglichkeiten nachsteuern will, wo ein Ungleichgewicht entstanden ist“.

Alpha-Variante bei 74 Prozent der Infizierten

Inzwischen entspannt sich die allgemeine Corona-Lage im Landkreis trotz stockender Erstimpfungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank am Mittwoch laut RKI auf 20,7. Gestiegen ist jedoch die Zahl der gemeldeten Mutationsfälle der Alpha-Variante. Seit Beginn der Pandemie wurde diese nun schon bei 1000 Menschen im Kreis nachgewiesen. Insgesamt haben sich 3765 Menschen infiziert. Am Mittwoch wurde zudem ein weiterer Todesfall gemeldet. Inzwischen sind damit 115 Menschen aus dem Landkreis Dillingen an oder mit Covid-19 verstorben.