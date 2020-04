vor 17 Min.

Corona: Panik vermeiden

Pflegeeinrichtungen sind derzeit besonders gefährdet. Jetzt wird auch noch Schutzausrüstung knapp. Doch es läuft noch mehr schief.

Von Andreas Schopf

Unter den vielen schlimmen Nachrichten der vergangenen Tage und Wochen haben solche wie aus Wolfsburg, Würzburg oder Harburg (Kreis Donau-Ries) mit am meisten beunruhigt. Dort meldeten einzelne Seniorenheime zahlreiche Tote durch das Coronavirus. Zwei Faktoren führen dazu, dass solche Orte während der Pandemie besonders gefährdet sind: Die Bewohner zählen aufgrund ihres Alters und möglicher Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Und der Umstand, dass in den Heimen viele Menschen auf engem Raum zusammenwohnen und nur im näheren Kontakt versorgt werden können, erhöht die Gefahr, einen Virus zu verbreiten.

In der Pflege braucht es höhere Löhne

Mit dem Benevit in Wittislingen ist bereits ein Pflegeheim im Landkreis Dillingen betroffen. Auch in anderen Einrichtungen bereitet man sich längst auf den Ernstfall vor. Verantwortliche betonen, dass Mitarbeiter nach wie vor zuversichtlich sind und auf ihre Erfahrung im Umgang mit Keimen und Viren zählen. Diese Umsicht der Pflegekräfte wird nötig sein, um die Krise zu meistern. Dass die Mitarbeiter derzeit, wie vor allem auch im Medizin- und Lebensmittelbereich, besonderen Belastungen ausgesetzt sind, sollte sich nicht nur in verbaler, sondern auch in finanzieller Anerkennung niederschlagen, etwa in Form von Bonuszahlungen. Langfristig braucht es gerade in der Pflege höhere Löhne. Die Anhebung des Mindestlohns für Pflegekräfte, die Anfang des Jahres auf den Weg gebracht wurde, ist das richtige Signal.

Zurück zu Corona: Mit das größte Problem in der Pflege ist derzeit – wie überall – die Versorgung mit Schutzmasken. Vielerorts nähen jetzt Mitarbeiterinnen oder Angehörige solche Masken. Ein Engagement, das höchste Anerkennung verdient und einen wichtigen Beitrag leistet, um die Bestände aufrechtzuerhalten. Eines muss aber allen Beteiligten klarsein: Je nach Beschaffenheit der Maske bietet diese oft nur eine Scheinsicherheit. Vielleicht kann diese aber zumindest Ängste verringern. Ein wichtiger Aspekt in diesen Tagen. Die Lage ist ernst, keine Frage. Wenn ein Heimleiter, wie im Haus der Senioren in Gundelfingen, aber sagt, dass ihm die Panik von Außenstehenden derzeit mehr Kraft kostet als der Betrieb selbst, läuft etwas schief.

