Corona-Strategie an Schulen: Bitte konkreter!

Plus Die bayerische Landesregierung hat gesprochen: Die Abschlussjahrgänge sollen wieder in die Schule gehen. Die Corona-Strategie des Kultusministerium ist aber noch zu ungenau.

Rund 14 Prozent der bayerischen Schüler sollen ab dem 27. April wieder die Schulbank drücken. Die Zahlen der am Coronavirus Erkrankten und Verstorbenen erlauben eigentlich keine Normalisierung der Lage und damit auch keine Wiedereröffnung der Schulen. Eigentlich. Dass die Landesregierung des Freistaates die pädagogischen Einrichtungen Schritt für Schritt wiedereröffnen möchte, ist trotzdem gut. Und dass man dem Schulpersonal hierfür eine Woche mehr Zeit gibt, als es in anderen Bundesländern der Fall ist, ist umso besser. Das ist für die jungen Menschen, welche sich am Ende ihrer Schullaufbahn befinden, eine Erleichterung.

Corona-Strategie an Schulen in Bayern: Viele Fragen bleiben offen

Unglücklicher ist die Situation dahingehend gelöst, dass das Kultusministerium erst zum 29. April ein konkretes Konzept zu Hygieneschutzmaßnahmen vorlegen will. Drei Tage zu spät, wie Schulleiter der Grund- und Mittelschule Höchstädt, Helmut Herreiner, zurecht betont. Das Schulwerk der Diözese Augsburg hat eine Hygienebeauftragte, die sich um ein Konzept kümmert, andere Schulen müssen wohl kreativ werden. Ebenso unkonkret ist die Aussage von Kultusminister Michael Piazolo über den Verbleib der weiteren Jahrgangsstufen. Die Elftklässler, die nächstes Jahr ihr Abitur ablegen, sitzen auf heißen Kohlen. Die Leistung der gesamten Oberstufe zählt schließlich in die Abschlussnote mit hinein – und viele Klausuren stehen noch an. Werden sie am 11. Mai als Nächstes in den Präsenzunterricht folgen? Jede Menge Fragen bleiben also offen.

In den vergangenen fünf Wochen gab es mit Sicherheit einiges im bayerischen Kultusministerium zu tun. Doch wo bleibt das konkrete – und rechtzeitig eingereichte – Konzept für die Schulen, und die pädagogische Hilfestellung für die Eltern jüngerer Schulkinder? Wieder sind Kinder und Jugendliche in unserem Bildungssystem benachteiligt - vermutlich viele auch im Heimunterricht. Aber auch bei den Schulen gibt es Qualitätsunterschiede. Einrichtungen, wie das Bonaventura oder das Sailer-Gymnasium in Dillingen setzten schon vor der Corona-Krise auf Lernplattformen und Digitalisierung. Für das Lehrerkollegium ist der Unterricht am PC kein Neuland – das trifft leider nicht auf alle Schulen zu. Die Lehrer geben wohl ihr Bestes. Einen Unterschied macht die jeweilige Qualität des Homeschoolings dennoch und trägt damit zur Zweiklassengesellschaft des deutschen Bildungssystems bei.

Lesen Sie auch: