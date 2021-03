vor 42 Min.

Corona-Tests im Höchstädter Pfarrheim

So können Sie sich anmelden

Auch in Höchstädt wird es ab Mittwoch, 31. März, eine Corona-Schnelltest-Station für die Bürgerinnen und Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt geben (wir berichteten). Das Testzentrum entsteht in Zusammenarbeit mit den beiden Höchstädter Apotheken, dem Gesundheitsamt am Landratsamt, der katholischen Pfarrgemeinde Höchstädt sowie der Stadt Höchstädt. Bürgermeister Gerrit Maneth freut sich, dass sich Daniela Brinz von der Stadtapotheke und ihr Kollege Christoph Baur aus der Vogteiapotheke bereit erklärt haben, die kostenlosen Testungen an drei Tagen im katholischen Pfarrheim Sankt Josef, Dillinger Straße 10, anzubieten. Der Zutritt erfolgt über den Nordeingang auf der Kirchenseite.

Der Test wird gemäß der Testverordnung des Bundes nach der jeweiligen Testkapazität angeboten. In nur 15 Minuten kann man sich laut Pressemitteilung mittels eines PoC-Antigen-Schnelltests Gewissheit verschaffen, ob man sich an einer Variante des SARS-CoV-2 angesteckt hat. Getestet werden dürfen jedoch nur Personen, die keinerlei Krankheitssymptome aufweisen. Ferner bitten die Stadt alle Testpersonen, sich an die generell geltenden Hygienemaßnahmen zu halten. Der Zugang zur Teststation erfolgt über ein ausgeschildertes Leitsystem. Ist es für Bürger an keinem der angebotenen Tage möglich, das Testangebot zu nutzen, können andere Schnelltest-Stationen aufgesucht werden. Alternativ gibt es in Apotheken-Selbsttests für den Eigengebrauch zu kaufen. Die Anmeldung zur Schnelltest-Station ist zu finden auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft unter vg-hoechstaedt.de/schnelltest oder über die Internetseite app.no-q.info/stadt-apotheke-hoechstaedt/checkins# Im Anschluss an die Anmeldung gibt es eine Bestätigungsmail mit einem Link auf eine Einverständniserklärung sowie einen Fragebogen. Diese Dokumente müssen ausgefüllt zum Schnelltest mitgebracht werden. Alle Bürger die kein Internet zur Verfügung haben, können immer mittwochs im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 09074/1009 (Stadtapotheke Höchstädt) für die Folgewoche einen Termin vereinbaren.

Die Testungen erfolgen montags und freitags, jeweils von 9 bis 11 Uhr sowie am Mittwochnachmittag von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Das Ergebnis wird der Testperson im Falle einer Online-Anmeldung per E-Mail nach 15 bis 20 Minuten übermittelt. Fällt der Test negativ aus, hat dieses Ergebnis eine Gültigkeitsdauer je nach Anwendungsgebiet zwischen 24 und 48 Stunden. In dieser Zeit steht dann etwa einem Besuch bei den Großeltern nichts mehr im Wege. Bürgermeister Maneth sagt: „Ich bedanke mit recht herzlich bei Daniela Brinz, die die Gesamtkoordination der Teststation übernommen hat. Besten Dank auch an Christoph Bauer für seine Mithilfe, sowie der katholischen Kirche für die kostenfreie Bereitstellung der Räume. Ein Dankeschön geht auch an die Mitarbeiter unserer Verwaltung sowie an die meist ehrenamtlichen Unterstützer, ohne die unsere Teststation so nicht realisierbar gewesen wäre.“ (pm)

