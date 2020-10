08:00 Uhr

Corona-Warnwert im Landkreis Dillingen erreicht neuen Höchstwert

Das Landratsamt Dillingen meldet am Dienstagmorgen eine 7-Tages-Inzidenz von 77,67. Es ist von 90 aktiven Fällen die Rede. Weit mehr Betroffene sind in Quarantäne.

Der Corona-Warnwert steigt auch im Landkreis Dillingen rapide an. Wie das Landratsamt Dillingen am Dienstagmorgen mitteilt, beträgt die 7-Tages-Inzidenz 77,67. Weiter heißt es, dass es 90 aktive Fälle gibt, davon sind 455 Personen aktuell in Quarantäne (Erkrankte und Kontaktpersonen Kategorie 1). (dz)

