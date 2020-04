21:11 Uhr

Corona: Zahl der Infizierten in Bissingen steigt weiter

Das Pro-Seniore-Heim in Bissingen versucht, die Lage rund um den Ausbruch von Covid-19 in den Griff zu bekommen. Die Zahl der Infizierten hat sich aber weiter erhöht.

Neun weitere Senioren des Pro-Seniore-Heims sind positiv auf Corona getestet. Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis erhöht sich auf 19.

Trotz umfänglicher Schutzmaßnahmen ist die Anzahl der mit dem Coronavirus infizierten Bewohner im Pro-Seniore-Heim in Bissingen weiter angestiegen. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Dillingen waren im Verlauf dieser Woche erneut im Heim in Bissingen zu einer Begehung. Dabei wurde laut Pressemitteilung gemeinsam mit einer Vertreterin der Steuerungsstelle beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die Einhaltung der Hygiene- und Pflegestandards überprüft.

Leicht erhöhte Temperaturen, Schwäche und Husten

Im beschützenden Bereich fielen beim täglichen Screening der Bewohner Symptome wie leicht erhöhte Temperaturen, Schwäche und Husten auf, die zu einer Covid-19-Erkrankung passen. Deshalb wurde, wie das Dillinger Landratsamt mitteilt, bei allen Bewohnern des Wohnbereichs eine erneute Testung durchgeführt. Bei weiteren neun Bewohnern war das Testergebnis am Dienstagabend positiv.

In Absprache mit der Einrichtung und den gesetzlichen Betreuern wurden die weiteren Maßnahmen zur Unterbringung der Bewohner des beschützenden Bereichs einvernehmlich festgelegt. Zudem werden zeitnah erneut alle Mitarbeiter und Bewohner der Einrichtung getestet. In diesem Zusammenhang wird auch festgestellt, wer davon als genesen gilt.

86-Jähriger stirbt in der Kreisklinik

Nach Angaben des Landratsamts ist am Mittwoch ein 86-jähriger Bürger aus dem Landkreis in der Kreisklinik St. Elisabeth in Dillingen an Covid-19 gestorben. Der Patient war dort bereits seit längerer Zeit intensivmedizinisch behandelt worden. Damit ist die Zahl der an Corona gestorbenen Menschen im Landkreis Dillingen auf insgesamt 19 gestiegen. Davon waren 17 Personen Bewohner einer Senioreneinrichtung. 16 von ihnen hatten im Pro-Seniore-Heim in Bissingen gelebt. Ein 86-Jähriger ist im Wittislinger Pflegeheim Benevit gestorben. (pm)

