Corona: Zahl der Opfer steigt auf 23

Das Pro Seniore in Bissingen versucht, die Lage rund um den Ausbruch von Covid-19 in den Griff zu bekommen.

Wieder ist eine Bewohnerin des Pflegeheimes Pro Seniore in Bissingen gestorben.

Nach Angaben des Dillinger Landratsamtes vom Dienstag ist eine weitere Heimbewohnerin aus dem Seniorenpflegeheim Pro Seniore in Bissingen an Covid-19 gestorben. Dabei handelte es sich um eine 99-Jährige, die bereits seit einigen Wochen krank war. Sie starb in der Einrichtung.

Damit sind insgesamt 20 Bewohnerinnen und Bewohner des Bissinger Seniorenheimes in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Im Landkreis Dillingen hat sich die Zahl der Verstorbenen auf insgesamt 23 erhöht. (pm)

