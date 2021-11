Höchstädt

Wegen Corona: Sind diese Klassenzimmer der Grundschule Höchstädt zu klein?

So sieht ein Klassenzimmer der zwei ersten Klassen im ehemaligen Theaterkeller der Grund- und Mittelschule in Höchstädt aus. Der Lutzinger Xaver Kerle macht sich aufgrund der Platzverhältnisse und der nicht vorhandenen Abstände Sorgen um die Gesundheit der Kinder.

Plus Der Lutzinger Xaver Kerle kritisiert, dass die Kinder in zwei Räumen der Grundschule Höchstädt keinen Abstand einhalten können. Jetzt hat er eine Petition eingereicht.

Von Simone Bronnhuber

Eigentlich verbindet man mit dem Namen Xaver Kerle einen Mann, der seit Jahrzehnten für den Artenschutz kämpft. Dabei scheut sich der Lutzinger vor keiner unangenehmen Diskussion und geht erst recht keiner Konfrontation aus dem Weg. Ganz im Gegenteil. Dieses Mal kämpft er aber nicht um ein besseres Klima oder mehr Naturschutz. Er fordert für das Kind seiner Lebensgefährtin und dessen Mitschülerinnen und Mitschüler, die in die Grundschule in Höchstädt in die Schule gehen, einen anderen „Lernort, der für die Kinder das geringste, gesundheitlichste Risiko während der Coronazeit darstellt“.

