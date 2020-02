Coronavirus: Findet die WIR in Dillingen statt?

Plus Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden derzeit diverse Messen abgesagt. Findet die WIR in Dillingen statt?

In wenigen Tagen, genauer am Mittwoch, 4. März, wird die Dillinger Wirtschafts-, Informations- und Verkaufsausstellung (WIR) eröffnet (lesen Sie hier mehr dazu). Doch findet die Messe überhaupt sicher statt? Diverse Messen werden derzeit aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus abgesagt. Wie ist das in Dillingen ?

Wir haben bei Josef Albert Schmid , Organisator der WIR in Dillingen , nachgefragt. Er betont gegenüber unserer Redaktion am Freitag, dass die Messe stattfinden wird, auch wenn aufgrund des Coronavirus andere Veranstaltungen abgesagt werden. „Die WIR ist eine Messe mit Ausstellern aus der Region, keine internationale Veranstaltung.“ Dennoch werde man am Eingang die Besucher an Hygiene-Maßnahmen erinnern. In den Toiletten wird es Desinfektionsmittel geben. Außerdem will Schmid Teilnehmer und Besucher dazu zu bewegen, sich nicht die Hände zu schütteln, sondern stattdessen ein Lächeln zu schenken. Die WIR ist bis Sonntag, 8. März, täglich von 10 bis 18 Uhr auf dem Dillinger Festplatzgelände geöffnet. 350 Aussteller sind in 13 Hallen und auf dem Freigelände vertreten. (corh)

