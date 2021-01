vor 58 Min.

Covid-19: Ist die Virusmutation im Landkreis Dillingen angekommen?

Es gibt „ernste Hinweise“, teilt das Landratsamt Dillingen mit. Drei Menschen wurden positiv getestet.

Ist das mutierte Coronavirus im Landkreis Dillingen angekommen? Das Landratsamt Dillingen teilt mit, dass am Freitag und Samstag dem Gesundheitsamt Dillingen insgesamt drei positive Covid-19-Fälle gemeldet wurden, bei denen es jeweils ernste Hinweise auf die Mutationsvariante aus Großbritannien (UK B.1.1.7) gibt. Das Ergebnis der endgültigen Gensequenzierung steht allerdings noch aus. So steht es in der Pressemitteilung.

Es sind Reiserückkehrer aus Slowakei und Moldawien

Die Fälle sind zwei voneinander unabhängigen Infektionsherden zuzuordnen und stehen in Verbindung zu Reiserückkehrern aus der Slowakei und Moldawien. Die Kontaktpersonen innerhalb der beiden Infektionsherde konnten rasch ermittelt werden. Die bereits positiv getesteten Personen können bei leichtem Verlauf genauso wie andere Covid-19-Fälle nach zehn Tagen und 48 Stunden Symptomfreiheit am Tag zehn aus der Quarantäne entlassen werden. Allerdings wird in solchen Fällen vor Entlassung ein Abschlusstest mittels PCR vorgenommen, heißt es weiter.

Eine Quarantäne-Verkürzung ist ausgeschlossen

Die sorgfältige und rasche Identifikation enger Kontaktpersonen ist in diesen Fällen besonders wichtig. Eine Verkürzung der Quarantäne bei engen Kontaktpersonen von 14 auf zehn Tage ist in diesen Fällen allerdings ausgeschlossen. (pm)

