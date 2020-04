vor 21 Min.

Covid-19: Kann ich eigentlich mein Auto anmelden?

Wer sein Cabrio anmelden will, hat schlechte Karten. So ist die Situation im Landkreis Dillingen.

Über Facebook hat uns die Anfrage erreicht, ob man derzeit überhaupt sein Auto zulassen kann. Wir haben das Dillinger Landratsamt gefragt. Demnach hat die Zulassungsstelle des Landratsamts Dillingen samt Außenstelle Wertingen trotz der Corona-Pandemie grundsätzlich geöffnet.

Allerdings wurde im Zusammenhang mit der Verfügung des Abstandsgebots und der Ausgangsbeschränkung der Parteiverkehr eingeschränkt. Bis zunächst zum 4. Mai werden Vorgänge nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung bearbeitet. Dabei gilt laut Pressemitteilung, dass Zulassungen von Gewerbetreibenden grundsätzlich möglich sind.

Prinzipiell ist einiges ausgeschlossen

Prinzipiell ausgeschlossen sind vorerst Zulassungen und Wiederzulassungen von Freizeitfahrzeugen wie Motorrädern und Cabrios. Private Zulassungen sonstiger Art sind nur in begründeten Einzelfällen möglich. Hier kommt es insbesondere darauf an, ob für die Vornahme der Zulassung ein triftiger Grund im Sinne der „Bayerischen Verordnung über eine vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie“ vorliegt. Priorität haben hierbei Fahrzeuge von Unternehmen im Grundversorgungsbereich und von Privatpersonen in systemrelevanten Berufen.

So kann man sein Auto abmelden

Abmeldungen können zusätzlich auf dem Postweg erledigt werden. Termine können unter Telefon 09071/51321 vereinbart werden. Darüber hinaus steht das Landratsamt trotz eingeschränktem Parteiverkehr für die Anliegen der Bürger zur Verfügung.

Was für das Dillinger Landratsamt generell gilt

Ein Besuch des Landratsamtes für unaufschiebbare Erledigungen ist nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung mit dem jeweiligen Sachbearbeiter möglich. In anderen Fällen soll die Kommunikation per Telefon oder auf elektronischem Wege mit dem zuständigen Mitarbeiter erfolgen.

Anträge sowie Unterlagen können im Infozentrum des Landratsamtes zu dessen Öffnungszeiten, montags bis mittwochs von 7.30 bis 17 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 17.30 Uhr, freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr abgegeben werden. Ebenso ist eine elektronische Übermittlung über das Bürgerserviceportal oder über das sichere Kontaktformular des BayernPortals möglich. Über die Verfahrensweise nach dem 4. Mai wird rechtzeitig entschieden. (pm)

